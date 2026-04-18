LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega vince gara-1 seguono Lecuona e Lowes

Durante il Gran Premio d'Olanda di Superbike, Bulega si è aggiudicato la prima gara, seguito da Lecuona e Lowes. La corsa si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili fino alle 16.10, quando si è conclusa la prima manche. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori eventi, tra cui la Superpole Race e la seconda gara, che saranno trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e gara-2. 16.09 Classifica provvisoria: Bulega 149 punti, Lecuona 88, Olivera 65. 16.08 Undicesima vittoria consecutiva per Bulega, vittoria questa volta combattuta soprattutto al momento della pioggia dove Lecuona ha dato il meglio di se. Sfortunato Petrucci per la partenza anticipata e conseguente errore nel doppio long lap penalty. Ottimo Locatelli sesto e Baldassarri in top ten. 16.05 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: Bulega – 21 giri – LEAD. Lecuona – 21 giri – +1.618. Sam Lowes – 21 giri – +2.923. Bautista – 21 giri – +6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes Notizie correlate LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bautista entra su Baldassarri per la settima piazza. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 MacKenzie scavalca Oliveira per l’ottava piazza. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv: Bulega in pole position! GP Olanda 2026 Assen (oggi 18 aprile)Diretta Sbk Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Olanda 2026 Assen, oggi sabato 18 aprile: orari, tempi, cronaca e classifiche. ilsussidiario.net SUPERBIKE - STRAORDINARIO NICOLÒ BULEGA, ANCORA IN POLE AD ASSEN. PRIMA FILA TUTTA DUCATI Nonostante una caduta a fine sessione, Nicolò Bulega ha ottenuto la terza pole position dell'anno, davanti a Sam Lowes e a Iker Lecuona. Q facebook LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com