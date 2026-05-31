Il pilota italiano ha ottenuto la sua ventunesima vittoria consecutiva in Superpole Race durante il GP di Aragon 2026, consolidando il suo record personale. La gara si è svolta in diretta, e il risultato conferma la sua supremazia in questa fase della stagione. L'evento è stato aggiornato in tempo reale, con il pilota che ha dimostrato una costanza di rendimento significativa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nuova prova di forza del centauro italiano che porta a 21 le vittorie consecutive. Dopo i primi giri non perfetti, l’emiliano ha ritrovato il giusto ritmo riportandosi davanti e regolando nuovamente Iker Lecuona e Sam Lowes. Quarto Alberto Surra, miglior risultato in SBK. Nicolò Bulega trionfa nella Superpole Race di Aragon!!!!! ANCORA LUI!!!!!!! Bulega però sta guidando in maniera perfetta. Lecuona tenterà l’attacco per la vittoria su Bulega. -Ultimo giro!!!! -2 NOOO! Cade Baldassarri. Era quarto. -2 Bulega si rimette davanti a tutti. -3 Lecuona si infila alla 15! -3 I primi cinque sono attaccati. -4 Bulega passa in curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race di Aragon

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Superbike ad Aragon (Spagna), Bulega centra una pole record: il giro decisivo

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