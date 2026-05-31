LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | Bulega tiene a distanza Lecuona battaglia Surra-Bassani per il quinto posto

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Aragòn, il pilota italiano ha mantenuto la prima posizione davanti a Lecuona, mentre Surra e Bassani sono stati protagonisti di una battaglia per il quinto posto. Un ritiro ha coinvolto un altro concorrente, mentre Bautista ha approfittato della scia di Surra per superare l’italiano e salire in sesta posizione.