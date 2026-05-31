LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | Bulega tiene a distanza Lecuona battaglia Surra-Bassani per il quinto posto
Durante il Gran Premio di Aragòn, il pilota italiano ha mantenuto la prima posizione davanti a Lecuona, mentre Surra e Bassani sono stati protagonisti di una battaglia per il quinto posto. Un ritiro ha coinvolto un altro concorrente, mentre Bautista ha approfittato della scia di Surra per superare l’italiano e salire in sesta posizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Niente da fare per Montella, costretto al ritiro. -8 Bautista sfrutta la scia di Surra per superare l’italiano e salire in sesta posizione. Lo spagnolo è ad un secondo da Bassani e non sembra imprendibile. -8 Non scende sotto l’1.450 secondi la distanza tra Bulega e Lecuona. -9 Gerloff trova il sorpasso in curva 12 su Bridewell e sale all’ottavo posto. -9 Cade Montella! L’italiano non si ritira ma scende al diciottesimo posto, non ci voleva. -10 Questa la top dieci quando mancano proprio dieci giri al termine: Nicolo BULEGA (#11) – Ducati Panigale V4R (8 giri completati) – Leader. Iker LECUONA (#7) – Ducati Panigale V4R (8 giri completati) – +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Superbike ad Aragon (Spagna), Bulega centra una pole record: il giro decisivo
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