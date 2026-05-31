Nella gara di Superbike al GP di Aragon, Nicolò Bulega ha preso il comando della corsa e cerca di mantenere il vantaggio sui rivali, in particolare su Iker Lecuona. La corsa si è svolta su un circuito con condizioni meteorologiche soleggiate e asfalto caldo. I piloti hanno affrontato numerosi sorpassi e cambi di posizione, con Bulega che ha mantenuto la leadership fino alla conclusione. La gara si è conclusa con il pilota italiano in prima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di Superbike con Nicolò Bulega che vuole continuare ad allungare rispetto ai suoi inseguitori, primo fra tutti lo spagnolo Iker Lecuona. Il pilota italiano di Ducati viene da ben venti successi di fila tra Superpole Race e Gare del mondiale di SBK, con i primi cinque week end che lo hanno visto come completo padrone. Dopo la vittoria in Superpole Race, che lo ha visto tracciare il nuovo record della pista fermando il cronometro ad un favoloso 1’46.836, e il successo in Gara-1, l’azzurro ha intenzione di conquistare la gara di qualifica e Gara-2 nel corso dell’ultima giornata del Gran Premio spagnolo, con l’obiettivo di allungare il suo vantaggio oltre i 100 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare il filotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Superbike ad Aragon (Spagna), Bulega centra una pole record: il giro decisivo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora

LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2Oggi si svolge il Gran Premio di Ungheria di Superbike 2026, con la gara in corso e aggiornamenti in tempo reale.

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, secondo Lecuona; SBK, a Bulega anche Gara 1 ad Aragon: 20^ vittoria consecutiva; Superbike Aragon 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora.

LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancoraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingOggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della ... oasport.it