Alle 9:00 si è aperto il Gran Premio di Aragon di Superbike. Nicolò Bulega cerca di allungare sulla classifica generale, con Iker Lecuona che lo insegue. La corsa si svolge sul circuito spagnolo e si può seguire in diretta online. La gara è in corso e i piloti sono impegnati nelle prime fasi. La cronaca aggiornata sarà disponibile per seguire i passaggi principali e le posizioni attuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di Superbike con Nicolò Bulega che vuole continuare ad allungare rispetto ai suoi inseguitori, primo fra tutti lo spagnolo Iker Lecuona. Il pilota italiano di Ducati viene da ben venti successi di fila tra Superpole Race e Gare del mondiale di SBK, con i primi cinque week end che lo hanno visto come completo padrone. Dopo la vittoria in Superpole Race, che lo ha visto tracciare il nuovo record della pista fermando il cronometro ad un favoloso 1’46.836, e il successo in Gara-1, l’azzurro ha intenzione di conquistare la gara di qualifica e Gara-2 nel corso dell’ultima giornata del Gran Premio spagnolo, con l’obiettivo di allungare il suo vantaggio oltre i 100 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora

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Superbike ad Aragon (Spagna), Bulega centra una pole record: il giro decisivo

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