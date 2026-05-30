LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | è ancora Bulega contro tutti

Bulega ha vinto la prima manche del GP di Aragona, mentre altri piloti sono stati coinvolti in incidenti e penalità. Durante la gara, diverse cadute hanno provocato interruzioni e cambi di posizione. La classifica si è modificata più volte a causa di penalità e sorpassi. Alla bandiera a scacchi, Bulega si è piazzato primo, seguito da altri piloti in seconda e terza posizione. La seconda manche è ancora in corso, con alcuni piloti che cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della prima giornata di gare del weekend di Superbike al Gran Premio di Aragon, con il nostro Nicolò Bulega che non ha intenzione di fermarmi neanche in terra spagnola dopo aver dominato i primi cinque GP del calendario della competizione. Il pilota Ducati è nettamente il primo della classe in classifica piloti con 310 punti, e con ben 95 lunghezze di vantaggio su Iker Lecuona, compagno di squadra e unico protagonista della Superbike che prova a tenere testa all’italiano. Bulega ha praticamente vinto tutto fino a questo momento tra Superpole Race e Gare del sabato e della domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1

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