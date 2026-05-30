In diretta dal GP di Aragon 2026 di Superbike, si segnala ancora una volta la sfida tra Bulega e gli altri piloti. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. La cronaca copre gli eventi principali della gara, con particolare attenzione alle posizioni e alle eventuali azioni significative. La gara prosegue con i piloti in pista, mentre gli spettatori seguono gli sviluppi sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della prima giornata di gare del weekend di Superbike al Gran Premio di Aragon, con il nostro Nicolò Bulega che non ha intenzione di fermarmi neanche in terra spagnola dopo aver dominato i primi cinque GP del calendario della competizione. Il pilota Ducati è nettamente il primo della classe in classifica piloti con 310 punti, e con ben 95 lunghezze di vantaggio su Iker Lecuona, compagno di squadra e unico protagonista della Superbike che prova a tenere testa all’italiano. Bulega ha praticamente vinto tutto fino a questo momento tra Superpole Race e Gare del sabato e della domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: sarà ancora Bulega contro tutti

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