LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | tra poco il via del warm-up

Alle 9:20 si svolge il warm-up del GP Italia 2026 di MotoGP. La sessione è in corso e sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale. La gara si terrà nelle prossime ore e le prove servono a verificare le condizioni delle moto e dei piloti prima dell’inizio ufficiale. La diretta viene aggiornata costantemente per fornire informazioni sulle performance durante questa fase preliminare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del warm-up MotoGP. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china. Un momento importante sarà, indubbiamente, quello della partenza. Nella Sprint Race, lo start è stato decisivo ai fini degli equilibri. Raul Fernandez e Jorge Martin, da questo punto di vista, hanno fatto la differenza e, in prima e seconda posizione all’uscita di curva-1, così hanno concluso la loro gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Inizia l'ultimo giro, Fernandez è il leader e tiene a distanza Martin. Segui la diretta live della Sprint Race del GP d'Italia ? #MotoGP #ItalianGP ift.tt/0r4WwRQ x.com

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