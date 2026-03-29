LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | tra poco il warm-up

Alle 17:20 si svolge il warm-up del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2026. Prima della sessione, è stato annunciato che il pilota è stato penalizzato e la sua posizione di partenza è stata modificata. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sulla gara e sulle eventuali modifiche alla griglia di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.20 Buon Pomeriggio, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio del warm-up! Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari. Nella Sprint di ieri è arrivata la vittoria dello spagnolo Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia è riuscito a piegare nell’ultimo giro Francesco Bagnaia, che sembrava lanciatissimo verso la sua prima affermazione stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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