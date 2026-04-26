LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | tra poco il warm-up

Tra pochi minuti si svolgerà il warm-up del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con gli aggiornamenti sulla classifica piloti che, a ieri, vedeva in testa Marco Bezzecchi con 81 punti. La sessione di preparazione precede le gare di oggi, mentre gli appassionati possono seguire la diretta per conoscere le ultime novità e i tempi dei piloti sul circuito. La classifica e le qualifiche sono aggiornate costantemente in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Questa la classifica piloti, aggiornata a ieri: 1. Marco Bezzecchi 81 2. Jorge Martin 77 3. Pedro Acosta 60 4. Marc Marquez 57 5. Fabio Di Giannantonio 55 6. Raul Fernandez 44 7. Ai Ogura 37 8. Francesco Bagnaia 34 9. Alex Marquez 28 10. Luca Marini 24 11. Brad Binder 23 12. Enea Bastianini 22 13. Franco Morbidelli 21 14. Johann Zarco 15 15. Fermin Aldeguer 13 16. Diogo Moreira 9 17. Fabio Quartararo 9 18. Alex Rins 3 19. Joan Mir 3 20. Toprak Razgatlioglu 1 9.29 L’osservato speciale sarà Marco Bezzecchi, artefice di una Sprint opaca. Al pilota Aprilia serve una gara lunga di alto profilo per mantenere la testa della classifica piloti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco il warm-up Notizie correlate LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco il warm-upCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco il via della FP1 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Gara - CRONACA; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto, Marquez può ricucire in classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul ... oasport.it LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa MotoGP torna in pista oggi per il GP di Spagna 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Jerez. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Di Giannantonio, Bezzecchi parte 4° ... fanpage.it “Il problema di Jorge Abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun tipo di problema tecnico, bensì procedurale". - Fabiano Sterlacchini, DT Aprilia #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomo - facebook.com facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno" x.com