LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | si avvicina la gara Bezzecchi deve rispondere a Martin

La gara del Gran Premio d’Italia di MotoGP 2026 si avvicina, con i piloti pronti sul circuito. Durante la giornata, è stato registrato un nuovo record di spettatori al Mugello, con un’affluenza superiore alle precedenti edizioni. La cerimonia di apertura si è aperta con l’inno nazionale italiano. Tra i protagonisti in pista, Bezzecchi deve rispondere alla prestazione di Martin, che si è distinto nelle qualifiche. La gara è in programma nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Inno nazionale italiano. 13.48 Record di spettatori al Mugello: Grazie Mugello, grazie Italia! Another record crowd in 2026! #ItalianGP pic.twitter.com1mYTnvSMrX — MotoGP (@MotoGP) May 31, 2026 13.44 Scelta delle gomme identica per tutti i piloti: media sia all’anteriore sia al posteriore. 13.42 Piloti vincitori con moto differenti: ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5) LORENZO Jorge (Yamaha 5; Ducati 1) MARQUEZ Marc (Honda 1; Ducati 1) 13.40 Moto vincitrici al Mugello: Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ ultimo successo. 16 – HONDA (1982, 2014) 13 – YAMAHA (1978, 2021) 8 – DUCATI (2009, 2025) 2 – SUZUKI (1976, 1992) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Aprilia, MotoGP 2026: la presentazione della moto di Bezzecchi e Martin per la nuova stagione

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