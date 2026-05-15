LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi deve rispondere a Martin

Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. In questa sessione, il pilota italiano ha affrontato la pista cercando di migliorare i tempi, mentre il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior risultato della sessione. I tempi di qualificazione sono ancora in fase di definizione e le operazioni in pista sono in corso. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui