LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi deve rispondere a Martin
Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. In questa sessione, il pilota italiano ha affrontato la pista cercando di migliorare i tempi, mentre il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior risultato della sessione. I tempi di qualificazione sono ancora in fase di definizione e le operazioni in pista sono in corso. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato iberico, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto a Le Mans (Francia). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da un solo punto a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito catalano, completo nelle proprie caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
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