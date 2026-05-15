LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi deve rispondere a Martin su una pista sfavorevole per Aprilia
Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. Oggi le attività in pista hanno visto protagonisti i piloti impegnati nelle sessioni di qualifiche e prove libere, con particolare attenzione alle sfide tra Bezzecchi e Martin su un tracciato che si rivela difficile per l'Aprilia. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire come si stanno svolgendo le qualifiche e la classifica provvisoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato iberico, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto a Le Mans (Francia). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da un solo punto a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito catalano, completo nelle proprie caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
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