LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi deve rispondere a Martin su una pista sfavorevole per Aprilia

Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. Oggi le attività in pista hanno visto protagonisti i piloti impegnati nelle sessioni di qualifiche e prove libere, con particolare attenzione alle sfide tra Bezzecchi e Martin su un tracciato che si rivela difficile per l'Aprilia. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire come si stanno svolgendo le qualifiche e la classifica provvisoria.

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