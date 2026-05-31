LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | partito il warm-up al Mugello

Al Mugello, il warm-up del GP Italia 2026 si è concluso alle 9.52, senza che i primi tre piloti migliorassero i loro tempi. La sessione è terminata senza variazioni significative nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Non si migliorano i primi tre. Si conclude qui il warm-up. 9.50 Di Giannantonio si piazza in sesta posizione. 9.49 Bezzecchi torna in testa con 1:45.374. 9.48 Arriva Aldeguer! Prima posizione in 1:45.425. 9.48 Bagnaia si migliora ancora ma non scavalca il Bez. 9.47 Bene anche Marc Marquez in seconda posizione (+0.096). 9.46 Si migliora Bagnaia, Bezzecchi vola in testa con un 1:45.511. 9.45 Lo segue Acosta con un ritardo di oltre mezzo secondo. 9.45 Bagnaia va davanti con 1:45.991. 9.42 Si lancia subito Bagnaia. 9.40 Partono i 10? del warm-up!! 9.38 Giornata calda e soleggiata al Mugello. Condizioni perfette della pista toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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