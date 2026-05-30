LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | iniziano le qualifiche al Mugello!

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le qualifiche del GP Italia di MotoGP al Mugello sono cominciate alle 10.50, con una sessione di 15 minuti. I piloti stanno affrontando le prime prove ufficiali per determinare le posizioni in griglia di partenza. La Q1 durerà fino alle 11.05, momento in cui si conosceranno i nomi dei primi a passare alla fase successiva. La sessione si svolge nel circuito toscano, con le squadre e i piloti impegnati a migliorare i tempi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Iniziate le qualifiche. 15 minuti la durata della Q1. Solo i primi 2 avanzeranno alla Q2. Tutti gli altri partiranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. 10.49 Questi i piloti impegnati nella Q1: Toprak Razgatlioglu (#7) — Yamaha Luca Marini (#10) — Honda Maverick Viñales (#12) — KTM Fabio Quartararo (#20) — Yamaha Raul Fernandez (#25) — Aprilia (Q2) Brad Binder (#33) — KTM Cal Crutchlow (#35) — Honda Joan Mir (#36) — Honda Pedro Acosta (#37) — KTM Jack Miller (#43) — Yamaha Michele Pirro (#51) — Ducati Ai Ogura (#79) — Aprilia (Q2) 10:47 Si prospettano qualifiche molto incerte. 10:46 Ci si prepara dunque alle qualifiche e sarà un momento importante per determinare lo schieramento di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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