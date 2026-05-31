LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | inizia la gara al Mugello!

Alle 14.01, i piloti si sono schierati sulla griglia di partenza del GP Italia 2026 al Mugello. Le moto sono in fila in attesa del via, mentre i meccanici controllano gli ultimi dettagli prima dello start. La pista è pronta e il pubblico osserva attentamente, con le bandiere sventolanti e il rumore dei motori che si fa più intenso. La gara sta per iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Attenzione alla partenza. Abbiamo visto ieri quanto sia importante. Se si rimane intruppati, poi è difficile risalire. 14.00 Giro di ricognizione. 13.58 I giri da percorrere saranno 23. Tutti con gomme medie all’anteriore e al posteriore. 13.56 Lo spettacolo sempre suggestivo delle Frecce Tricolori. The most Italian sight yet #ItalianGP pic.twitter.comlfHlDAHYe3 — MotoGP (@MotoGP) May 31, 2026 13.54 Ecco Antonelli. Another home hero we love to see! Hi, @KimiAntonelli #ItalianGP pic.twitter.comsOLwNBXMDQ — MotoGP (@MotoGP) May 31, 2026 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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