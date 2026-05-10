LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | inizia la gara!

Alle 14.01, i piloti si sono posizionati sulla griglia di partenza per il Gran Premio di Francia della MotoGP 2026. La gara è iniziata e i piloti sono pronti a partire, mentre gli spettatori possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link dedicato. La pista si prepara per la competizione, con i motociclisti che si dispongono in fila prima di scattare al via.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Giro di ricognizione. 13.58 Dei primi 10, solo i francesi Quartararo e Zarco montano una coppia di soft. Tutti gli altri hard all’anteriore e soft al posteriore. 13.57 Cambio all’ultimo per Acosta: anche per lui gomma hard all’anteriore. 13.54 I giri da percorrere saranno ben 27. 13.53 Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio e Martin hanno optato per gomma hard all’anteriore e soft al posteriore. Coppia di soft per Acosta e Quartararo. 13.50 Inno francese. 13.49 Il rischio pioggia non è scongiurato. Il cielo resta plumbeo. 13.48 Si pottrebbe dunque profilare una sfida tra Bagnaia, Bezzecchi e Martin per la vittoria, con Di Giannantonio mina vagante, a patto che riesca a partire bene.🔗 Leggi su Oasport.it

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