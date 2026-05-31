Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, si è verificato un duello intenso tra Bezzecchi e Martin. In una fase della corsa, Martin ha tentato un sorpasso in curva ma ha frenato troppo tardi, finendo per perdere terreno. Bezzecchi ha mantenuto la posizione, mentre Martin ha subito un errore che ha ridotto le possibilità di recupero. La gara è proseguita con tensione tra i due piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Staccata troppo ottimista per Martin nel tentativo di sorpassare Bezzecchi. Finisce lungo e viene passato anche da Bagnaia. -23 Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Marquez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Bastianini, Moreira e Binder. 11° Di Giannantonio. -23 Bezzecchi attacca subito Martin all’interno e si prende la prima posizione. -23 giri al termine. Martin in testa davanti a Bezzecchi e Bagnaia. Fernandez finisce largo e perde posizioni. SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP d’Italia 2026 di MotoGP al Mugello! 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Attenzione alla partenza. Abbiamo visto ieri quanto sia importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: duello furibondo tra Bezzecchi e Martin!

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