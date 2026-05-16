LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | duello Bezzecchi-Martin tra qualifiche e Sprint
Benvenuti alla cronaca in tempo reale del secondo giorno del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. Durante le sessioni di qualifiche e la gara Sprint, si sono confrontati i piloti Bezzecchi e Martin, protagonisti di un duello tra i più seguiti di questa fase del campionato. La giornata ha visto aggiornamenti sulle loro prestazioni e sugli sviluppi delle qualifiche, con gli eventi che si sono susseguiti nel circuito spagnolo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si entra nel vivo al Circuit de Barcelona-Catalunya con le qualifiche e la sprint race. Si riaccende il duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano arriva a questo week-end da leader del Mondiale con 128 punti, uno in più dello spagnolo. L’iberico ha dato una dimostrazione di forza nel GP di Le Mans vincendo sia la Sprint Race che la gara. Il week-end catalano non è iniziato nel migliore dei modi per Martin, che è caduto due volte nelle pre-qualifiche non riuscendo a centrare l’accesso diretto nel Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Scatta oggi il GP di Catalogna della MotoGP: da Barcellona un weekend che può cambiare il Mondiale, tra il duello Martin-Bezzecchi e l’assenza di Marc Marquez. Tutti gli orari TV di prove, Sprint e gara tra Sky, NOW e TV8 facebook
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