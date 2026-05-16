LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | duello Bezzecchi-Martin tra qualifiche e Sprint

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del secondo giorno del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. Durante le sessioni di qualifiche e la gara Sprint, si sono confrontati i piloti Bezzecchi e Martin, protagonisti di un duello tra i più seguiti di questa fase del campionato. La giornata ha visto aggiornamenti sulle loro prestazioni e sugli sviluppi delle qualifiche, con gli eventi che si sono susseguiti nel circuito spagnolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui