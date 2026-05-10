Durante l'ultimo giro del GP di Francia 2026, Martin mantiene un vantaggio di circa sei decimi su Bezzecchi, che si trova a sua volta a circa un secondo da Ogura. La corsa si sta avvicinando alla conclusione con un duello tra i tre piloti, mentre i tempi si fanno più stretti e la tensione cresce. La gara continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino alle ultime curve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Inizia l’ultimo giro. Martin amministra 6 decimi su Bezzecchi a 1?1 su Ogura. -2 Bezzecchi rischia di perdere anche il secondo posto. Ogura a mezzo secondo dall’italiano. -2 Un Martin così non si era mai visto forse nemmeno nell’anno che vinse il Mondiale. -2 Bagarre tra Acosta e Di Giannantonio per il quarto posto. -3 Bezzecchi in crisi. Ha già perso 6 decimi da Martin. E alle sue spalle c’è Ogura a 0.8. -3 Martin non dà scampo a Bezzecchi alla curva 2. Staccata furibonda. E sta già scappando via. Bezzecchi deve rimanere lucido e pensare ai 20 punti del secondo posto. -4 Attacco imminente per Martin, palesemente più veloce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: duello finale tra Bezzecchi e Martin

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