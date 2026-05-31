LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | duello Bezzecchi-Martin Bagnaia in difficoltà

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio d’Italia, si sono registrati sette sorpassi e contro sorpassi tra Acosta e Marquez. Bagnaia ha mostrato difficoltà con le gomme, perdendo terreno rispetto agli altri piloti. La gara è ancora in corso, con il duello principale tra Bezzecchi e Martin che tiene alta l’attenzione degli spettatori. La pista si presenta con condizioni di sfida per molti piloti in questa fase.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Sorpassi e controsorpassi tra Acosta e Marquez. -7 Bagnaia è in crisi di gomme. Ha già perso un secondo da Martin. -8 Siamo alla sfida più attesa: Bezzecchi contro Martin. Per ora sono divisi da 1.3. -8 Acosta supera Marquez e si prende la quarta posizione. -8 Martin sorpassa Bagnaia con una brutale staccata in fondo al rettilineo. -9 La classifica aggiornata: 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Francesco Bagnaia (Ducati) +1.272 3 Jorge Martin (Aprilia) +1.473 4 Marc Marquez (Ducati) +6.073 5 Pedro Acosta (KTM) +6.243 6 Ai Ogura (Aprilia) +6.870 7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +7.535 8 Fermin Aldeguer (Ducati) +7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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