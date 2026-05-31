Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP 2026, Bagnaia e Bezzecchi sono stati protagonisti di un duello in pista. Martin ha perso alcuni decimi rispetto ai primi. Marquez, sfruttando il motore della Ducati, ha passato in rettilineo Aldeguer e Acosta. Successivamente, Aldeguer ha superato anche Marquez, che appariva in difficoltà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Pazzesco Marquez. Sfruttando il super motore della Ducati, sul rettilineo passa in un colpo solo Aldeguer e Acosta! -17 Anche Aldeguer sorpassa un Marquez in grande difficoltà. -17 Altro sorpasso di Acosta all’interno su Marquez per il quarto posto. -17 Marquez fa valere il motore della Ducati e ripassa Acosta sul rettilineo. -18 Acosta sorpassa Marquez all’interno ed è quarto. -18 Bagnaia ha 0.3 su Bezzecchi e 1.1 su Martin. Il sorpasso di Bagnaia su Bezzecchi: @PeccoBagnaia ON THE MOVE! He leads the #ItalianGP #MotoGP pic.twitter.comJ4XqhArRMu — MotoGP (@MotoGP) May 31, 2026 -18 Bagnaia e Bezzecchi fanno traiettorie molto diverse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: duello Bagnaia-Bezzecchi, Martin perde qualche decimo

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