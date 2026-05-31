LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | alle 14.00 la gara Possibile duello Bezzecchi-Martin

Notizia in breve

Alle 14.00 si svolge la gara del GP Italia 2026 di MotoGP. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota su Aprilia, seguito da altri concorrenti. Tra i favoriti ci sono Bezzecchi e Martin, che potrebbero affrontarsi in un duello diretto. La gara si tiene sul circuito italiano, con le prime posizioni occupate da piloti italiani e internazionali. La pista è pronta, e gli spettatori attendono l'inizio della competizione.