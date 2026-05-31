LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | alle 14.00 la gara Possibile duello Bezzecchi-Martin

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14.00 si svolge la gara del GP Italia 2026 di MotoGP. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota su Aprilia, seguito da altri concorrenti. Tra i favoriti ci sono Bezzecchi e Martin, che potrebbero affrontarsi in un duello diretto. La gara si tiene sul circuito italiano, con le prime posizioni occupate da piloti italiani e internazionali. La pista è pronta, e gli spettatori attendono l'inizio della competizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 La griglia di partenza: 1 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2) 2 Raul Fernandez Aprilia (Q2) 3 Jorge Martin Aprilia (Q2) 4 Marc Marquez Ducati (Q2) 5 Fermin Aldeguer Ducati (Q2) 6 Francesco Bagnaia Ducati (Q2) 7 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2) 8 Diogo Moreira Honda (Q2) 9 Franco Morbidelli Ducati (Q2) 10 Pedro Acosta KTM (Q2) 11 Enea Bastianini KTM (Q2) 12 Alex Rins Yamaha (Q2) 13 Ai Ogura Aprilia (Q1) 14 Brad Binder KTM (Q1) 15 Joan Mir Honda (Q1) 16 Luca Marini Honda (Q1) 17 Jack Miller Yamaha (Q1) 18 Fabio Quartararo Yamaha (Q1) 19 Maverick Viñales KTM (Q1) 20 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1) 21 Michele Pirro Ducati (Q1) 22 Cal Crutchlow Honda (Q1) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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