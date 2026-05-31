LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | alle 14.00 la gara Possibile duello Bezzecchi-Martin
Alle 14.00 si svolge la gara del GP Italia 2026 di MotoGP. La griglia di partenza vede in prima fila il pilota su Aprilia, seguito da altri concorrenti. Tra i favoriti ci sono Bezzecchi e Martin, che potrebbero affrontarsi in un duello diretto. La gara si tiene sul circuito italiano, con le prime posizioni occupate da piloti italiani e internazionali. La pista è pronta, e gli spettatori attendono l'inizio della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 La griglia di partenza: 1 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2) 2 Raul Fernandez Aprilia (Q2) 3 Jorge Martin Aprilia (Q2) 4 Marc Marquez Ducati (Q2) 5 Fermin Aldeguer Ducati (Q2) 6 Francesco Bagnaia Ducati (Q2) 7 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2) 8 Diogo Moreira Honda (Q2) 9 Franco Morbidelli Ducati (Q2) 10 Pedro Acosta KTM (Q2) 11 Enea Bastianini KTM (Q2) 12 Alex Rins Yamaha (Q2) 13 Ai Ogura Aprilia (Q1) 14 Brad Binder KTM (Q1) 15 Joan Mir Honda (Q1) 16 Luca Marini Honda (Q1) 17 Jack Miller Yamaha (Q1) 18 Fabio Quartararo Yamaha (Q1) 19 Maverick Viñales KTM (Q1) 20 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1) 21 Michele Pirro Ducati (Q1) 22 Cal Crutchlow Honda (Q1) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, GP di Catalunya: gli highlights della gara a Barcellona
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin svetta nel warm-up, Bezzecchi e Bagnaia lontani. Alle 14.00 la gara
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 14.00 la gara. Bezzecchi cerca il riscatto
Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: nuova sfida tra Bezzecchi e Martin, Di Giannantonio il terzo incomodo al Mugello; DIRETTA MOTOGP GP Italia 2026: Live FP1 e Prove - CRONACA; Bez: 'Correre al Mugello sarà fantastico'. Martin: 'Non sono ancora al meglio dopo le cadute a Barcellona'; LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio primeggia nelle pre-qualifiche, bene Bagnaia. Bezzecchi davanti a Martin, Marquez in Q2.
Bezzecchi passa Marquez! Fernandez e Martin scappano via. Segui la diretta live della Sprint Race del GP d'Italia ? #MotoGP #ItalianGP ift.tt/0r4WwRQ x.com
LIVE MotoGP MUGELLO SPRINT ITALIAN BATTLE! Misterhelmet! https://youtube.com/live/vVb6gisDrSY YouTube ore 14.50 #MOTOGP #LIBERTYMEDIA #MARCMARQUEZ #MARTIN #TEAMS #DIGGIA #HONDA #APRILIA #BIGNEWS #ducati #MUGELLO # facebook
2026 GP d'Italia: Moto3 Prove Libere 2, Moto2 Prove Libere 2, MotoGP Prove Libere 2, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Discussione Qualifiche Moto2 reddit
Diretta live GP Italia MotoGP al MugelloIl racconto in diretta del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica ... sport.virgilio.it
LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi il più veloce nel warm-up del MugelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.56 Per questa mattina è tutto amici di OA Sport. Appuntamento alle ore 14.00 per la gara che promette ... oasport.it