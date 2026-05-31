LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | dominio di Marco Bezzecchi! Bagnaia salva il podio Marquez in crisi
Durante il Gran Premio d’Italia del 2026, Marco Bezzecchi ha dominato la gara. Bagnaia ha mantenuto il podio, mentre Marquez si trova a oltre 102 punti dal leader e sembra lontano dalla vetta. La corsa al titolo appare difficile per il pilota spagnolo, anche se non completamente esclusa. La gara è stata segnata da questa situazione, con Bezzecchi in testa e gli altri piloti che cercano di recuperare punti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Marquez ormai a -102 dalla vetta. Difficile considerarlo ancora in corsa per il titolo, ma non ce la sentiamo di escluderso. Se risolve i problemi fisici, potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. Al momento, ad ogni modo, abbiamo un duello tra Bezzecchi e Martin. 14.49 Bezzecchi tatticamente perfetto. E’ rimasto metà gara in scia a Bagnaia. Poi ha cambiato passo e nessuno è stato in grado di tenerlo. Era importante dare una risposta del genere dopo i fine settimana non esaltanti a Le Mans e Barcellona. Il romagnolo ha vinto per la prima volta in carriera in MotoGP al Mugello. E lo ha fatto indossando il casco dedicato ad Alex Zanardi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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