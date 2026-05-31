Durante il Gran Premio d’Italia del 2026, Marco Bezzecchi ha dominato la gara. Bagnaia ha mantenuto il podio, mentre Marquez si trova a oltre 102 punti dal leader e sembra lontano dalla vetta. La corsa al titolo appare difficile per il pilota spagnolo, anche se non completamente esclusa. La gara è stata segnata da questa situazione, con Bezzecchi in testa e gli altri piloti che cercano di recuperare punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Marquez ormai a -102 dalla vetta. Difficile considerarlo ancora in corsa per il titolo, ma non ce la sentiamo di escluderso. Se risolve i problemi fisici, potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. Al momento, ad ogni modo, abbiamo un duello tra Bezzecchi e Martin. 14.49 Bezzecchi tatticamente perfetto. E’ rimasto metà gara in scia a Bagnaia. Poi ha cambiato passo e nessuno è stato in grado di tenerlo. Era importante dare una risposta del genere dopo i fine settimana non esaltanti a Le Mans e Barcellona. Il romagnolo ha vinto per la prima volta in carriera in MotoGP al Mugello. E lo ha fatto indossando il casco dedicato ad Alex Zanardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: dominio di Marco Bezzecchi! Bagnaia salva il podio, Marquez in crisi

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