LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi il più veloce nel warm-up del Mugello

Durante il warm-up del GP Italia 2026 di MotoGP al Mugello, il pilota ha stabilito il miglior tempo. La sessione si è conclusa alle 9.56, con la classifica che vede il pilota in prima posizione. La diretta proseguirà nel pomeriggio alle 14, quando sono previste le gare ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.56 Per questa mattina è tutto amici di OA Sport. Appuntamento alle ore 14.00 per la gara che promette spettacolo ed equilibrio. Un saluto sportivo! 9.55 Questa la classifica finale del warm-up: 1 Marco Bezzecchi 72 Aprilia Racing Aprilia 1:45.374 — 2 Fermin Aldeguer 54 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:45.425 +0.051 3 Marc Marquez 93 Ducati Lenovo Team Ducati 1:45.530 +0.156 4 Francesco Bagnaia 63 Ducati Lenovo Team Ducati 1:45.576 +0.202 5 Pedro Acosta 37 Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:45.750 +0.376 6 Joan Mir 36 Honda HRC Castrol Honda 1:45.782 +0.408 7 Fabio Di Giannantonio 49 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP al Mugello (GP Italia): Bezzecchi (Aprilia) in pole, il giro decisivo delle qualifiche

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