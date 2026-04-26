LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta nel warm-up Bezzecchi in top 4

Durante il warm-up del GP di Spagna 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bezzecchi si è collocato nella top quattro. La gara principale è prevista per le 14:00, e i fan seguiranno l’evento in diretta. L’appuntamento con la cronaca in tempo reale continuerà nel pomeriggio, quando si svolgerà la corsa sul circuito spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 14:00 con la gara lunga del GP di Spagna! A più tardi! 9.53 Questa la classifica del warm-up Alex Marquez (Ducati) — 1:37.234. Marc Marquez (Ducati) — +0.045. Fabio Di Giannantonio (Ducati) — +0.056. Marco Bezzecchi (Aprilia) — +0.116. Raul Fernandez (Aprilia) — +0.120. Enea Bastianini (KTM) — +0.166. Jorge Martin (Aprilia) — +0.278. Fermin Aldeguer (Ducati) — +0.351. Joan Mir (Honda) — +0.370. Fabio Quartararo (Yamaha) — +0.391. Francesco Bagnaia (Ducati) — +0.500. Johann Zarco (Honda) — +0.528. Luca Marini (Honda) — +0.705. Diogo Moreira (Honda) — +0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta nel warm-up, Bezzecchi in top 4 Notizie correlate LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia al ridosso della top 3 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia; GP Spagna 2026, Gara: warm up alle 9.40 – DIRETTA; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.07 ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: comincia il warm-upCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul ... oasport.it “Ho fatto proprio un capolavoro. La visiera a strappo [del casco di Alex Marquez, nda.] mi ha rovinato la gara. Penso che se ci riprovi altre duemila volte non ci riesci: quando hai un tear off sull’ala, che rimane lì tutto il tempo e poi casca sulla gomma posteriore - facebook.com facebook #MotoGP | Alex Marquez: "Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno" x.com