Al via del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del 2026, le moto Ducati sono schierate in prima fila, con Bezzecchi tra i favoriti. La gara si svolge sulla pista tradizionale, con condizioni climatiche soleggiate e asfalto caldo. I piloti sono pronti a partire, con le moto in posizione di partenza e le bandiere che sventolano lungo i cordoli. La corsa è appena iniziata e le prime curve sono già intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china. Un momento importante sarà, indubbiamente, quello della partenza. Nella Sprint Race, lo start è stato decisivo ai fini degli equilibri. Raul Fernandez e Jorge Martin, da questo punto di vista, hanno fatto la differenza e, in prima e seconda posizione all’uscita di curva-1, così hanno concluso la loro gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e le Ducati per il riscatto nella gara lunga

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Italia 2026 - Marco Bezzecchi Pole Position

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Inizia l'ultimo giro, Fernandez è il leader e tiene a distanza Martin. Segui la diretta live della Sprint Race del GP d'Italia ? #MotoGP #ItalianGP ift.tt/0r4WwRQ x.com

Je'Von Evans che sventola la bandiera a scacchi al MotoGP GP d'Italia oggi reddit

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