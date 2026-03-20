Benvenuti alla diretta del GP del Brasile 2026 di MotoGP. Oggi si svolge la prima giornata del weekend, con il pilota Bezzecchi impegnato a confrontarsi con le Ducati e le condizioni meteorologiche ancora incerte a causa dell’incognita maltempo. Seguite con noi gli sviluppi della gara e le prime qualifiche, mentre i team preparano le strategie per le prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sull’inedito circuito di Goiânia, il Circus delle due ruote, a distanza di oltre due decenni, torna a competere in terra brasiliana. Una pista tutta da scoprire e saranno anche da valutare le condizioni meteorologiche. Le importanti perturbazioni che ci sono state in avvicinamento alla tappa del campionato non hanno reso così semplice la preparazione da parte degli organizzato. L’Autódromo Internacional Ayrton Senna, infatti, è stato colpito da violente piogge che hanno causato allagamenti nel paddock e in pista, mettendo temporaneamente a rischio lo svolgimento del GP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 le pre-qualifiche. Bezzecchi sfida le Ducati

Leggi anche: MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

Contenuti e approfondimenti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8); MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1.

MotoGP 2026. LIVE - GP del Brasile a GoianiaMotoGP 2026 MotoGP 2026. Jorge Lorenzo sui rumor di mercato: Con Pedro Acosta nel team, Marc Marquez non avrà più quei due decimi di vantaggio. Pecco Bagnaia in Aprilia per tornare positivo 18 marzo ... moto.it

MotoGP GP Brasile 2026: orari e dove vederlo in TVSommario: Il Motomondiale torna a Goiânia dopo 22 anni. Sprint sabato alle 19, gara domenica alla stessa ora. Ecco il programma completo del weekend. insella.it

#MotoGP #BrazilianGP DOSSIER GOIANIA MOTOGP: COSA NON TORNA IN MERITO ALL'OMOLOGAZIONE DI GRADO A DEL CIRCUITO Per ospitare la MotoGP, l'Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia ha dovuto conseguire l'omologazione di g x.com

Diogo Moreira scenderà in pista nel weekend del GP di casa in MotoGP con questo casco speciale, in omaggio ad uno dei più grandi brasiliani di sempre: Ayrton Senna. #MemasGP #DiogoMoreira #AyrtonSenna #MotoGP #BrazilianGP - facebook.com facebook