LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | alle 14.00 la gara Bezzecchi cerca il riscatto

Alle 14.00 si svolge la gara del GP Spagna 2026 di MotoGP, con i piloti in pista per la quarta tappa della stagione. Tra i protagonisti ci sono alcuni dei vincitori più recenti della pista di Jerez de la Frontera, tra cui il campione in carica e altri che hanno conquistato più vittorie negli ultimi anni. Un’attenzione particolare è rivolta a un pilota italiano che cerca di riscattarsi dopo le ultime manche. È possibile aggiornare la diretta attraverso il link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Piloti in attività con vittorie a Jerez de la Frontera: 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019} 3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024} 2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2020} 1 – MILLER Jack (AUS) {2021} 1 – MARQUEZ Alex (ESP) {2025} 13.30 Il pilota più vincente della storia a Jerez è Valentino Rossi con 7 affermazioni. Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016. 13.28 Splende il sole a Jerez, fa tanto caldo. Condizioni completamente diverse rispetto a ieri. 13.25 Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto ha ospitato ogni GP di Spagna dal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 14.00 la gara. Bezzecchi cerca il riscatto Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto. Alle 9.00 la garaBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP stagionale della MotoGP, in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: fulmine Di Giannantonio, bene Bezzecchi. Alle 15.00 le pre-qualifiche Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!. Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il pokerIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa MotoGP torna in pista oggi per il GP di Spagna 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Jerez. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Di Giannantonio, Bezzecchi parte 4° ... fanpage.it MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra Bezzecchi e Marquez - facebook.com facebook #MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra #Bezzecchi e #Marquez x.com