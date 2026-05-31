Bezzecchi si trova ora a poca distanza da Bagnaia in pista, mentre Martin si avvicina rapidamente. La gara del GP Italia 2026 è in corso e i tre piloti sono molto vicini tra loro. La situazione si sta facendo più tesa, con Bezzecchi che cerca di avanzare e Martin che si prepara a inserirsi nella lotta. La gara è in fase cruciale, con le posizioni che potrebbero cambiare da un momento all’altro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Adesso Bezzecchi è davvero vicino a Bagnaia. E sta arrivando anche Martin. -12 Caduta per Bastianini alla curva 10. -12 Martin invece ha ben 3.2 di margine su Marquez. Si ritira il 40enne Crutchlow. -12 Bagnaia e Bezzecchi sono insieme. Martin a 9 decimi. Si stanno per ricompattare. -13 Raul Fernandez sorpassa Bastianini ed è nono. -13 Caduta per Rins in curva 1. -13 Attenzione a Martin che sta risalendo. -14 Adesso Bezzecchi sembra molto più vicino a Bagnaia. -14 Dopo una brutta partenza, Di Giannantonio è risalito in ottava posizione. -14 Sorpassare la Ducati con questo motore, come sta dimostrando Marquez, è durissima per chiunque. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi insieme, Martin sta per riprenderli

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MotoGP al Mugello (GP Italia), conferenza piloti con Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio

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