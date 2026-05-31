LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | assolo di Marco Bezzecchi! Bagnaia sul podio Marquez in difficoltà fisica
Durante il Gran Premio d’Italia 2026, Marco Bezzecchi ha vinto la gara con un assolo, mentre Bagnaia si è classificato secondo. Marquez ha concluso in difficoltà fisica, rallentando nel corso della corsa. L’ordine d’arrivo ha visto anche altri piloti in gara, ma senza variazioni significative rispetto alle posizioni di testa. La gara si è conclusa alle 14.55, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.54 Prossima gara già tra una settimana con il GP d’Ungheria. 14.53 Delirio al Mugello per Bezzecchi: Bez hypes up the Mugello crowd! LISTEN TO THIS!!!! #ItalianGP pic.twitter.comtaYHXO6qcN — MotoGP (@MotoGP) May 31, 2026 14.52 La parola d’ordine per Marco Bezzecchi deve diventare quella di migliorare al sabato. Sin qui il rendimento nelle Sprint è stato deficitario. Bisogna cambiare marcia. 14.50 Marquez ormai a -102 dalla vetta. Difficile considerarlo ancora in corsa per il titolo, ma non ce la sentiamo di escluderso. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE MOTO 3 MOTO GP 2026 JEREZ SPAIN VEDA EGA PRATAMA HARUS PODIUM 1
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: dominio di Marco Bezzecchi! Bagnaia salva il podio, Marquez in crisi
LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia e Bezzecchi a podio, cade MarquezNel Gran Premio di Francia di MotoGP, disputato a Le Mans, Jorge Martin ha vinto la Sprint in prima posizione, seguito da Pecco Bagnaia e Marco...
Temi più discussi: MotoGP al Mugello: griglia di partenza, orari e ultime news; LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: nuova sfida tra Bezzecchi e Martin, Di Giannantonio il terzo incomodo al Mugello; DIRETTA MOTOGP, GP Italia 2026: live GARA - CRONACA; LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio primeggia nelle pre-qualifiche, bene Bagnaia. Bezzecchi davanti a Martin, Marquez in Q2.
BEZZECCHI IN POLE AL MUGELLO Marco #Bezzecchi regala la pole position dell'#ItalianGP di #MotoGP all'#Aprilia ma non solo, si regala la prima pole assoluta al Mugello di sempre e lo fa registrando il nuovo record della pista. La prima fila sarà tut facebook
#Mugellomotogp - Results on X | Live Posts & Updates x.com
2026 GP d'Italia: Moto3 Prove Libere 2, Moto2 Prove Libere 2, MotoGP Prove Libere 2, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Discussione Qualifiche Moto2 reddit
MotoGP Mugello, la gara di oggi in diretta LIVE: Bezzecchi in testa davanti a Bagnaia e MartinLa MotoGP torna in pista oggi per GP d'Italia al Mugello: si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. Diretta TV ... fanpage.it
LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: assolo di Marco Bezzecchi! Bagnaia sul podio, Marquez in difficoltà fisicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 14.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di ... oasport.it