LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | assolo di Marco Bezzecchi! Bagnaia sul podio Marquez in difficoltà fisica

Notizia in breve

Durante il Gran Premio d’Italia 2026, Marco Bezzecchi ha vinto la gara con un assolo, mentre Bagnaia si è classificato secondo. Marquez ha concluso in difficoltà fisica, rallentando nel corso della corsa. L’ordine d’arrivo ha visto anche altri piloti in gara, ma senza variazioni significative rispetto alle posizioni di testa. La gara si è conclusa alle 14.55, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma online.