LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin svetta nel warm-up Bezzecchi e Bagnaia lontani Alle 14.00 la gara

Alle 14.00 si svolge il Gran Premio di Francia di MotoGP, con il warm-up che si è appena concluso alle 09.55. Durante questa sessione, il pilota ha registrato il miglior tempo, posizionandosi in testa alla classifica. I due italiani, Bezzecchi e Bagnaia, sono distanziati rispetto al leader. I tifosi aspettano con interesse il via della gara, prevista per le 14.00.

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