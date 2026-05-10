LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin svetta nel warm-up Bezzecchi e Bagnaia lontani Alle 14.00 la gara
Alle 14.00 si svolge il Gran Premio di Francia di MotoGP, con il warm-up che si è appena concluso alle 09.55. Durante questa sessione, il pilota ha registrato il miglior tempo, posizionandosi in testa alla classifica. I due italiani, Bezzecchi e Bagnaia, sono distanziati rispetto al leader. I tifosi aspettano con interesse il via della gara, prevista per le 14.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.55 Il warm-up della MotoGP si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione a piu tardi per la gara. Il via è alle ore 14.00 e ci sarà da divertirsi! 09.53 Quinto Di Giannantonio a 219 millesimi, settimo Bastianini a 229, 12° Bezzecchi a 338, 13° Marini a 361, 16 Morbidelli a 487, 19° Bagnaia a 708 09.52 Si chiude qui il warm-up. Martin svetta in 1:31.506 con 17 millesimi su Marquez e 194 su Fernandez. Quarto Moreira a 217. 09.51 Bezzecchi spinge fino alla bandiera a scacchi ma non va oltre il nono tempo a 321 millesimi. Martin record nel T3 chiude in 1:31.506 ed è primo! 17 millesimi su Marquez. 09.🔗 Leggi su Oasport.it
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