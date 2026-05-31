LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Notizia in breve

Alle 16.41, un rider in sella a una Kawasaki ha vinto il Gran Premio in MX2. Poco prima, alle 16.46, si è tenuta la gara-2 del GP di Germania di motocross. La manifestazione si svolge sul circuito tedesco e la seconda gara sta per iniziare. La diretta segue gli aggiornamenti su questa competizione che vede protagonisti i piloti delle classi MXGP e MX2.