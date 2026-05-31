LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!
Alle 16.41, un rider in sella a una Kawasaki ha vinto il Gran Premio in MX2. Poco prima, alle 16.46, si è tenuta la gara-2 del GP di Germania di motocross. La manifestazione si svolge sul circuito tedesco e la seconda gara sta per iniziare. La diretta segue gli aggiornamenti su questa competizione che vede protagonisti i piloti delle classi MXGP e MX2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Valin vince con la Kawasaki il GP in MX2. 16.41 Buonasera e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP di Germania. 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.53 Vittoria senza nessun patema per Lucas Coenen che domina gara-1, Gajser autore di una grande manche tiene il ritmo del belga ma non riesce mai seriamente ad impensierirlo. Sfortunati Adamo, Febvre e Herlings, il primo subisce un contatto con Fernandez quando era terzo, il secondo ferma la moto in un solco e il terzo ritiro per un problema tecnico. 14.52 Questo l’ordine di arrivo di gara-1: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 36:20. 🔗 Leggi su Oasport.it
MOTOCROSS INTERNAZIONALI di MANTOVA 8.2.2026 MX1 RACE1
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Prime stagionali in qualifica per Febvre e Mc Lellan oggi nel sabato del GP di Germania, quinto Adamo e settimo Lata i migliori dei nostri nelle due classi. . Al LINK i risultati e le classifiche aggiornate! https://www.mxreport.it/febvre-e-mc-lellan-le-pole-del-sa facebook
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