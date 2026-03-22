LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Buonissima prova degli italiani in MXGP, con Adamo settimo e Guadangini nono in gara 1. 15.46 Vittoria per Mc Lellan in MX2, quarto Valerio Lata. 15.41 Gara 1 è stata vinta da Coenen dopo una lunga fuga iniziata dallo start. 15.37 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP di Andalucia. 13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 16 per gara 2! 13.52 Vittoria con una prestazione sublime per Coenen, il belga domina e vince davanti a sua maestà Herlings, terzo l’ottimo Febvre. Adamo chiude settimo e Guadagnini nono. 13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:53. 🔗 Leggi su Oasport.it

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