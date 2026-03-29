LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Tra pochi minuti prende il via la prima manche del GP Svizzera di motocross MXGP 2026. La gara si svolge su un circuito all'aperto e sarà trasmessa in diretta. A causa di un infortunio, uno dei piloti non prenderà parte alla competizione, mentre un altro ha deciso di correre non al massimo delle sue condizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 Non ci sarà Bonacorsi per infortunio, stringe invece i denti Febvre non al massimo. 13.52 Vittoria per Langenfelder in MX2 in gara-1, Valerio Lata chiude quinto. 13.47 Herlings è il favorito numero uno per la vittoria della gara, l’olandese però dovrà stare attento al solito Coenen che sembra oggi più che mai puntare al mondiale. 13.43 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP in scena nel GP della Svizzera. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026, Herlings parte favorito. Nella gara di qualifica del sabato segnata da una pioggia torrenziale, Andrea Adamo scatta meglio di tutti e si prende l’holeshot, mettendosi subito davanti a Herlings, Gajser e Coenen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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