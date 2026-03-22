LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24.59? Herlings supera Oliver, Adamo e Febvre puntano lo spagnolo. 25.41? Oliver prova a difendersi dagli attacchi di Herlings. 26.47? Coenen si mette subito in testa, Oliver non riesce a tenere il ritmo dei primi. 27.50? Adamo a soli 7 decimi da Herlings. 28.25? Oliver incredibilmente in testa, ma i top sono subito dietro. 29.44? Coenen in testa, con Herlings, Oliver, Adamo e Febvre. PARTE GARA-2! 16.09 Ricordiamo che il 12 aprile tappa in Sardegna e la settimana dopo in Trentino. 16.04 Tra poco inizia la fase di preparazione di partenza di gara 2. 16.00 I favoriti per gara 2 restano Coenen e Herlings. 🔗 Leggi su Oasport.it

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