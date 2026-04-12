LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen vince gara-1 seguono Herlings e Febvre

Oggi si è disputato il primo appuntamento del GP di Sardegna di motocross, valida per la stagione MXGP 2026. La gara è stata vinta dal pilota che ha concluso primo, seguito da altri due concorrenti. La diretta è proseguita con aggiornamenti costanti, e i partecipanti hanno già preparato la seconda manche prevista per il pomeriggio. Restano da seguire i risultati ufficiali e le classifiche aggiornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.52 Coenen vince in rimonta gara-1 firmando un distacco abissale su Herlings, vedremo se nella seconda gara avrà la stessa forza di ripetere la stessa prestazione in un tracciato estremamente complicato. 14.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:57.852 18 0 0 1:45.226 8 1:53.600 1:53.138 1:52.064 0:27.796 0:30.451 0:29.130 0:26.223 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 33:22.520 17 -1 lap -1 lap 1:47.582 3 1:54.358 1:52.671 1:51.481 0:28.195 0:29.958 0:29.673 Inter 3 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 33:42.824 17 -1 lap 0:20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen vince gara-1, seguono Herlings e Febvre Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Coenen Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen va in testa, Herlings secondo