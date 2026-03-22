LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen domina gara-1 secondo Herlings

Sul circuito dell’Andalucia si sta svolgendo il GP di motocross MXGP 2026, con Coenen che si è imposto nella prima gara e Herlings che si è piazzato al secondo posto. La diretta è in corso e gli spettatori seguono con attenzione le performances dei piloti. La seconda gara è prevista per le 16, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 16 per gara 2! 13.52 Vittoria con una prestazione sublime per Coenen, il belga domina e vince davanti a sua maestà Herlings, terzo l’ottimo Febvre. Adamo chiude settimo e Guadagnini nono. 13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:53.443 19 1:41.411 4 1:50.651 1:47.078 1:47.269 0:27.413 0:24.651 0:30.854 0:27.733 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 35:14.016 19 0:20.573 0:20.573 1:42.485 3 1:53.912 1:48.945 1:47.023 0:27.987 0:25.721 0:32.573 0:27.631 Finish 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:31.448 19 0:38.005 0:17.432 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-1, secondo Herlings Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: battaglia tra Herlings e Coenen per la testa della gara LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Renaux supera Vialle per la quarta posizione. Motocross of Nations 2025 | MXoN Ironman (USA) Final Moto Highlights by Jaume Soler Contenuti e approfondimenti su LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026... Temi più discussi: Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena; LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: gare in tempo reale; Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming. LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro, Coenen vola verso la vittoria. -2 Renaux supera Vialle per la quarta posizione. -3 Mancano tre ... oasport.it Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma 22 marzo, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale Motocross per ... oasport.it Napoli, motocross da gara al Vomero: carabiniere trascinato per alcuni metri - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook 'Stop al motocross sul litorale' esposto ambientalisti dopo il campionato. La gara si è svolta sulla spiaggia di Maccarese #ANSA x.com