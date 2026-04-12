LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Coenen

Durante la gara di motocross in Sardegna, il pilota Herlings si trova in prima posizione, seguito da Coenen a circa un secondo di distanza. Quest'ultimo ha recentemente superato Vialle, che si trova ora a breve distanza davanti a lui. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18.36 COENEN si libera di Vialle, il belga si trova ad un solo secondo dall’olandese. -20.01 Oliver tiene testa a Febvre per tentare di mantenere la quarta piazza. -22.47 Per quanto riguarda gli italiani: 8 Adamo, 10 Forato, 11 Bonacorsi e 13 Guadagnini. -24.36 COENEN supera Oliver, terzo posto. Si trova a 4 secondi da Herlings e a 2 da Vialle. -26.25 Coenen scavalca Febvre, è letteralmente scatenato. Quarto posto. -27.55 Herlings scatenato già un secondo e mezzo di distacco su Vialle, mentre Coenen si trova solo quinto dietro Febvre. -28.43 Herlings si prende subito la testa della gara. -29.50 Vialle in testa, Herlings secondo, Febvre quarto, Adamo e Forato ottavo e nono.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Coenen Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue Herlings LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Renaux supera Vialle per la quarta posizione.