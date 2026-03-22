LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa segue Herlings

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40? Brutta caduta per Febvre che picchia violentemente frontalmente, rimane a terra, bandiere gialle. 9.25? CADUTA PER FEBVRE, errore del francese. 11.10? Gajser scavalca Adamo per la quarta posizione. 13.47? Adamo e Gajser scavalcano Oliver. L’italiano si trova a due secondi da Febvre. 15.20? Febvre scavalca Oliver per il terzo posto, ora tocca ad Adamo e Gajser. 17.57? Intanto Coenen si afferma come assoluto dominatore in Andalucia, sono nuovamente 10 i secondi di distacco da Herlings. 19.50? Adamo si riporta sotto Febvre, 8 decimi di distacco. 21.10? Febvre si porta a 7 decimi da Oliver. 23.21? Febvre scavalca Adamo per la quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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