Durante la gara del GP Trentino MXGP 2026 di motocross, Coenen si trova in testa alla classifica, con Gajser che si avvicina minacciosamente. Kay De Wolf si è infortunato cadendo durante la corsa, mentre Herling si trova a circa tre secondi dai primi due piloti. La competizione prosegue con intensità, mantenendo vivo il ritmo tra i concorrenti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Cade Kay De Wolf!! 8? Ci sono tre secondi tra Herling ed il duo in testa. 9? Passa l’olandese!! 10? Herlings attacca De Wolf per la terza posizione. 12? Brutta caduta per Vialle. 13? Adesso Gajser è attaccato a Coenen. 15? L’olandese passa il suo compagno di squadra e continua la sua rimonta. 16? Dietro De Wolf arrivano a velocità doppia Vialle ed Herlings. 18? Herlings passa Renaux, è ora quinto. 19? Lo sloveno è letteralmente scatenato e punta ora il primo posto di Coenen. 20? Gran sorpasso di Gajser che svernicia De Wolf e si porta all’inseguimento del belga. 21? Errore di De Wolf, passa Coenen. 22? Adamo recupera tre posizioni, è decimo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, dietro Gajser si fa minaccioso

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