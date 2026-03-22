LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen conquista il Gran Premio secondo Herlings

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 16.52 Classifica provvisoria: Coenen 102, Herlings 94, Vialle 89, Febvre 75, Renaux 75 e Gajser 74. 16.48 Dominio totale di Coenen che vince tutte le gare del weekend con spaventosi, Herlings si accontenta di una doppia seconda posizione domenicale. Sfortunato Febvre caduto in gara 2 e ritirato. Gajser terzo in gara 2 mentre Adamo chiude quarto la seconda manche. 16.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 35:20.181 19 1:42.428 3 1:55.608 1:49.277 1:48.645 0:27.997 0:24.821 0:32.492 0:30.298 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 35:32. 🔗 Leggi su Oasport.it

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