LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen vince gara-1 Adamo chiude quinto
Durante il Gran Premio di Francia di motocross MXGP 2026, Coenen ha conquistato la vittoria nella prima gara, mentre Adamo si è classificato quinto. La corsa si è svolta con numerosi sorpassi e scivolate, e il pubblico ha assistito a un confronto intenso tra i piloti. La seconda gara è prevista per le 17, con gli appassionati pronti a seguire gli sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.54 Coenen domina gara-1 senza mai lottare veramente per la vittoria della prima manche, Herlings coglie il massimo ossia una seconda posizione, bella prova di Gajser e de Wolf rispettivamente terzo e quarto. Andrea Adamo dopo una prima parte fantastica in seconda posizione, chiude con un buon quinto posto finale di gara-1. 14.52 Questo l’ordine di arrivo di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:49.371 20 0 0 1:38.574 6 1:44.128 1:42.445 1:41.024 0:38.031 0:24.437 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:59.441 20 0:10.070 0:10.070 1:38. 🔗 Leggi su Oasport.it
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