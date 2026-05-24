LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen vince gara-1 Adamo chiude quinto

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Francia di motocross MXGP 2026, Coenen ha conquistato la vittoria nella prima gara, mentre Adamo si è classificato quinto. La corsa si è svolta con numerosi sorpassi e scivolate, e il pubblico ha assistito a un confronto intenso tra i piloti. La seconda gara è prevista per le 17, con gli appassionati pronti a seguire gli sviluppi.