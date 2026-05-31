Nel GP di Germania del 2026 di motocross MXGP, la gara è in corso con i piloti Coenen e Herlings che si contendono la posizione. La competizione è aggiornata in tempo reale, con i piloti che affrontano le diverse sezioni del circuito. La diretta fornisce aggiornamenti sui tempi e le posizioni durante tutta la corsa. I partecipanti si trovano in fase di gara attiva, con le condizioni del tracciato che influenzano le prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Germania 2026, riparte la sfida Coenen contro Herlings. Il Mondiale di Motocross nella classe MXGP entra in una fase calda della stagione e il circuito tedesco può pesare molto nella sfida per la vetta della classifica. La battaglia più attesa è quella tra Lucas Coenen e Jeffrey Herlings. Il giovane fenomeno belga arriva in Germania da leader del Mondiale di MXGP con 289 punti, ma il margine sul campione olandese è di appena 8 lunghezze. Alle loro spalle troviamo l’attuale campione Romain Febvre, Tim Gajser, Tom Vialle, Maxime Renaux e Kay de Wolf, in una classifica ancora molto aperta dopo le prime sei tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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Motocross International Sommières 2026 | MXGP Stars on track by Jaume Soler

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