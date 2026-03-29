LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Oggi si svolge il Gran Premio di motocross in Svizzera, che vede in pista i piloti delle categorie MXGP. La gara si svolge a Herlings, con l'olandese considerato il favorito. La manifestazione è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale per seguire l'andamento delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026, Herlings parte favorito. Nella gara di qualifica del sabato segnata da una pioggia torrenziale, Andrea Adamo scatta meglio di tutti e si prende l’holeshot, mettendosi subito davanti a Herlings, Gajser e Coenen. La leadership dell’italiano però dura poco, perché l’olandese volante Jeffrey Herlings trova il modo di passare con una manovra dura all’esterno e si porta al comando della manche. Da lì in avanti, l’olandese prova a costruire il proprio vantaggio, ma senza riuscirci. Tim Gajser, dopo aver avuto la meglio sul siciliano Adamo, si accoda infatti molto rapidamente al leader della gara di qualifica, mentre anche Lucas Coenen entra presto nella lotta per le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

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