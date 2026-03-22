Benvenuti alla diretta del Motocross MXGP GP Andalucia 2026, la prima tappa europea del campionato. Qui troverete aggiornamenti in tempo reale sulle gare, con risultati e momenti salienti. Seguiteci per tutte le notizie sulle competizioni e sulle performance dei piloti durante l'evento. La gara si svolge oggi in Andalucía, con le sue piste e le sue sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Andalucia 2026, prima tappa europea della stagione. Prima corsa in Europa, si svolge in Andalusia. Nella gara di qualifica arriva un colpo di scena che ha segnato la manche dopo pochi istanti dopo lo start: sui blocchi di partenza, tentando di entrare nella linea interna della prima curva, l’olandese, Jeffrey Herlings ha perso il controllo della Honda cadendo pericolosamente. Per fortuna rialzandosi subito, il campione olandese è risalito in sella e ha dato vita ad una rimonta clamorosa delle sue, risalendo fino ai margini della top ten, in undicesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: gare in tempo reale

Articoli correlati

Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streamingDopo il grande inizio in Argentina, il Mondiale Motocross 2026 si sposta ora in Europa per affrontare il secondo capitolo del calendario.

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2!

Best of MOTOCROSS 2025 by Jaume Soler

Una selezione di notizie su LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026...

Temi più discussi: Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ANDALUCIA!; Sport in TV oggi 22 marzo: orari e programmazione MotoGP e tanto altro.

Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streamingDopo il grande inizio in Argentina, il Mondiale Motocross 2026 si sposta ora in Europa per affrontare il secondo capitolo del calendario. Nel fine ... oasport.it

Motocross, si torna in pista per il GP di Andalucia. La MXGP cerca la propria direzioneDopo un fine settimana di riposo torna prontamente in scena il Mondiale di motocross 2026. Il calendario propone il secondo appuntamento della stagione e ... oasport.it

Napoli, motocross da gara al Vomero: carabiniere trascinato per alcuni metri - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Gare di motocross sulle spiagge di Maccarese: scatta l'esposto degli ambientalisti rainews.it/tgr/lazio/arti…. x.com