LIVE Moto3 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Quiles cerca di risalire la china male gli italiani

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di Moto3, si è svolta la sessione di warm-up alle 9.40 e la gara alle 14. Nella corsa, il pilota con il numero 55 ha tentato di risalire posizioni, mentre gli italiani hanno avuto una domenica difficile, con alcuni di loro che hanno avuto problemi di performance e sono rimasti lontani dai vertici della classifica. La gara è stata seguita passo passo attraverso aggiornamenti in diretta, con particolare attenzione ai tentativi di recupero di alcuni piloti e alle difficoltà di altri.

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