LIVE Moto3 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Quiles trionfa in volata giornata no per gli italiani
Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di Moto3, la gara si è conclusa con un arrivo in volata, che ha visto il pilota locale prevalere sugli avversari. La giornata non è stata positiva per gli italiani, che hanno incontrato difficoltà durante le fasi decisive della corsa. La sessione di warm-up e quella ufficiale si sono svolte come di consueto nelle mattinate e prime ore del pomeriggio, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La pista si è presentata asciutta e pronta per la competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.43 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete aggiornati per vivere tutte le emozioni della MotoGP. Tra poco, infatti, parte la Moto2, che potete seguire a questo link! Buon proseguimento di giornata! 11.42 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata: Maximo QUILES (CFMOTO Gaviota Aspar Team – KTM) — 140 punti. Adrian FERNANDEZ (Leopard Racing – Honda) — 76 punti, -64. Alvaro CARPE (Red Bull KTM Ajo – KTM) — 73 punti, -67. Marco MORELLI (CFMOTO Gaviota Aspar Team – KTM) — 58 punti, -82. Veda PRATAMA (Honda Team Asia – Honda) — 58 punti, -82. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hasil Moto3 Hari ini~Hasil FP 2 Moto3 Catalunya 2026 Hari ini~Hasil Veda Ega Pratama Moto3 Catalunya
Sullo stesso argomento
LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Quiles cerca di risalire la china, male gli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.
LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Quiles lotta per la vittoria, italiani fuori dai giochiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.
GP Catalogna, Vietti e Perrone in pole per Moto2 e Moto3 - Facebook facebook
GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit
Diretta live Moto3 GP di Barcellona al MontmelòIl racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 ... sport.virgilio.it
LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: comincia la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Partenza: grandissimo sprint di Uriarte, ... oasport.it