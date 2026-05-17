LIVE Moto3 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Quiles trionfa in volata giornata no per gli italiani

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di Moto3, la gara si è conclusa con un arrivo in volata, che ha visto il pilota locale prevalere sugli avversari. La giornata non è stata positiva per gli italiani, che hanno incontrato difficoltà durante le fasi decisive della corsa. La sessione di warm-up e quella ufficiale si sono svolte come di consueto nelle mattinate e prime ore del pomeriggio, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La pista si è presentata asciutta e pronta per la competizione.

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