CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 giri: cambia tutto ad ogni curva! Fernandez comanda con Uriarte, Carpe e Quiles in scia. Pini sale all’ottavo posto e si inserisce nella battaglia! -9 giri: i piloti sembrano non spingere al massimo delle proprie possibilità per salvaguardare le gomme. Quiles apre il gruppo con Pini che si porta a un secondo esatto. -10 giri: Quiles prova a dettare il passo con Carpe, Uriarte e Fernandez in scia. Pini è 11° a 1.5 e non vuole mollare. -11 giri: e ora è Quiles in vetta!!!!!! Lo spagnolo nel T1 fa un altro sport e passa gli avversari senza problemi. Intanto cade Salmela in curva 4. -11 giri: la gara, come previsto, vede sorpassi e ribaltoni ad ogni curva! Ora è Kelso in vetta con Carpe e Quiles in scia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: Quiles rimonta e sale in vetta, Pini a caccia della top10

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LIVE RACE MOTO 3 MUGELLO ITALIA 2026/ VEDA PRATAMA TARGET LEWATI QUILES /UPDATE JADWAL RACE

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