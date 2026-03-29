Oggi si tiene il terzo appuntamento del campionato mondiale di Moto3, il Gran Premio delle Americhe, che si svolge sul circuito di Austin. La gara è in corso e i piloti stanno affrontando le ultime fasi della competizione. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, mentre i box comunicano gli aggiornamenti sui tempi e le posizioni dei piloti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE. Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre valido per il Motomondiale 2026 di Moto3, in scena sull’iconico tracciato del COTA. Sarà, come sempre capita con la classe più leggera, una gara all’insegna dell’imprevedibilità, con tanti giovani centauri in lizza per il gradino più alto del podio. In occasione delle qualifiche ad ottenere la pole position è stata la davvero velocissima KTM di Alvaro Carpe, il quale condividerà la prima fila con Casey O’Gorman (Honda) e con Valentin Persone (KTM). Ma le attenzioni in casa Italia saranno tutte rivolte verso Guido Pini (Honda), il quale partirà dalla seconda fila, precisamente dalla quinta piazzola, tra Veda Pratama (Honda) e Joel Esteban (KTM), precisamente sesto e quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsi

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